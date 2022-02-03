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Tangled

Все запутано, 2021

2021 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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о выходе в прокат
8.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 3 февраля 2022
Премьера в мире 3 февраля 2022
Стрим-сервис Passionflix
Режиссер
Трэйси Хэйс
В ролях
Кэтрин Хьюз
Джош Плэсси
Камерон Йебо
Сеселия Спечт
Бриттни Лэвэл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Все запутано 1 постер
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