1830 год. Эдгар Аллан По и четверо других кадетов Военной академии США в Уэст-Пойнте путешествуют верхом и, пересекая поле, натыкаются на жуткое пугало, которое при ближайшем рассмотрении оказывается распятым человеком. В предсмертной агонии мужчина шепчет, что это с ним сделал Ворон. Будущий писатель, в отличие от товарищей, не испытывает шока от увиденного и называет зрелище «эффектным». По предлагает отвезти тело в ближайший город, чтобы предать его земле. Так кадеты оказываются…
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