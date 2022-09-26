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Воронья лощина Воронья лощина
Киноафиша Фильмы Воронья лощина Отзывы о фильме «Воронья лощина»
Raven's Hollow Воронья лощина 2022 / Великобритания
7.5 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Воронья лощина»

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Наша рецензия

1830 год. Эдгар Аллан По и четверо других кадетов Военной академии США в Уэст-Пойнте путешествуют верхом и, пересекая поле, натыкаются на жуткое пугало, которое при ближайшем рассмотрении оказывается распятым человеком. В предсмертной агонии мужчина шепчет, что это с ним сделал Ворон. Будущий писатель, в отличие от товарищей, не испытывает шока от увиденного и называет зрелище «эффектным». По предлагает отвезти тело в ближайший город, чтобы предать его земле. Так кадеты оказываются…

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User 26 сентября 2022, 00:38
Оценка
Атмосфера, мистика 🖤
26 сентября 2022, 00:38 Ответить
princessa717 3 октября 2022, 17:42
Фильм полная шляпа,не ходите и не тратьте время,такой чуши на реальных событиях еще я не видела.
3 октября 2022, 17:42 Ответить
Comon 6 октября 2022, 14:43
Оценка
Один из лучших атмосферных мистических фильмов последних нескольких лкт
6 октября 2022, 14:43 Ответить
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