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Больше, чем люди Больше, чем люди
Киноафиша Фильмы Больше, чем люди Отзывы о фильме «Больше, чем люди»
Simulant Больше, чем люди 2023 / США
6.8 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «Больше, чем люди»

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mikhail43624chernobai1994 29 июня 2023, 00:14
Оценка
Я считаю, что «Больше, чем люди» - это один из лучших научно-фантастических триллеров за долгое время. Оригинальный сюжет дополняет звездным актерским составом, а интрига не затихает до самого последнего кадра. Как видите, посмотреть надо по любому!
29 июня 2023, 00:14 Ответить
Киноафиша.инфо 29 июня 2023, 11:27
в ответ на сообщение mikhail43624chernobai1994 от 29 июня 2023, 00:14
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
29 июня 2023, 11:27 Ответить
winifredhorton5005 29 июня 2023, 21:00
Оценка
От хорошего фантастического фильма никогда не откажусь. Это мой любимый жанр. А тут еще играют Джордана Брюстер и Сэм Уортингтон. Как такое кино можно пропустит?! Сам же фильм интересный, с крутыми идеями и шикарным визуалом. Вы точно оцените.
29 июня 2023, 21:00 Ответить
Полина Фокина 30 июня 2023, 09:43
«Больше, чем люди» могу рекомендовать к просмотру. Фильм явно выделяется на фоне всего того, что сейчас у нас показывают в кинотеатрах и без всяких скидок скажу, что это увлекательная фантастика с достойным сюжетом, которому есть, чем нас удивить как в плане стилистики, так и смысловой нагрузки.
30 июня 2023, 09:43 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июня 2023, 11:22
в ответ на сообщение Полина Фокина от 30 июня 2023, 09:43
Добрый день! Спасибо за отзыв!
30 июня 2023, 11:22 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июня 2023, 11:22
в ответ на сообщение winifredhorton5005 от 29 июня 2023, 21:00
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
30 июня 2023, 11:22 Ответить
Кирилл Простой 2 июля 2023, 18:50
Оценка
Имба
2 июля 2023, 18:50 Ответить
Comon 5 июля 2023, 01:30
Оценка
Тусклый и унылый фильм, драйва практически никакого, сюжет и финал понятны с самого начала, Уортингтон конечно старается, но он не мега актёр чтобы вытянуть на себе такое вялое кинцо
5 июля 2023, 01:30 Ответить
Киноафиша.инфо 5 июля 2023, 17:48
в ответ на сообщение Comon от 5 июля 2023, 01:30
Здравствуйте! Спасибо, что поделились мнением!
5 июля 2023, 17:48 Ответить
Евгений Азовцев 9 июля 2023, 12:33
Оценка
Люблю фантастику. Но просмотр этого фильма несколько раз вызывал деланиеипокинуть зал до его завершения. Сюжет не плохой но снято насколько занудно , что показалось что это не интересный сериал. Резюмирую этот фильм унылое гавно.
9 июля 2023, 12:33 Ответить
garbuzova.anzhelicka 12 июля 2023, 19:34
Единственный фильм,который не впечатлил. Настолько скучный и затянут. Зря потратила время.
12 июля 2023, 19:34 Ответить
Киноафиша.инфо 12 июля 2023, 19:55
в ответ на сообщение garbuzova.anzhelicka от 12 июля 2023, 19:34
Добрый вечер! Спасибо, что поделились мнением!
12 июля 2023, 19:55 Ответить
Киноафиша.инфо 12 июля 2023, 19:55
в ответ на сообщение Евгений Азовцев от 9 июля 2023, 12:33
Здравствуйте! Жаль, что фильм вам не понравился😕
12 июля 2023, 19:55 Ответить
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