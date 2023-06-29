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Больше, чем люди
Отзывы о фильме «Больше, чем люди»
Simulant
Больше, чем люди
2023 / США
Смотреть трейлер
6.8
Оцените
27
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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mikhail43624chernobai1994
29 июня 2023, 00:14
Оценка
Я считаю, что «Больше, чем люди» - это один из лучших научно-фантастических триллеров за долгое время. Оригинальный сюжет дополняет звездным актерским составом, а интрига не затихает до самого последнего кадра. Как видите, посмотреть надо по любому!
29 июня 2023, 00:14
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0
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Киноафиша.инфо
29 июня 2023, 11:27
в ответ на сообщение
mikhail43624chernobai1994 от 29 июня 2023, 00:14
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
29 июня 2023, 11:27
0
0
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winifredhorton5005
29 июня 2023, 21:00
Оценка
От хорошего фантастического фильма никогда не откажусь. Это мой любимый жанр. А тут еще играют Джордана Брюстер и Сэм Уортингтон. Как такое кино можно пропустит?! Сам же фильм интересный, с крутыми идеями и шикарным визуалом. Вы точно оцените.
29 июня 2023, 21:00
0
0
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Полина Фокина
30 июня 2023, 09:43
«Больше, чем люди» могу рекомендовать к просмотру. Фильм явно выделяется на фоне всего того, что сейчас у нас показывают в кинотеатрах и без всяких скидок скажу, что это увлекательная фантастика с достойным сюжетом, которому есть, чем нас удивить как в плане стилистики, так и смысловой нагрузки.
30 июня 2023, 09:43
0
0
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Киноафиша.инфо
30 июня 2023, 11:22
в ответ на сообщение
Полина Фокина от 30 июня 2023, 09:43
Добрый день! Спасибо за отзыв!
30 июня 2023, 11:22
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
30 июня 2023, 11:22
в ответ на сообщение
winifredhorton5005 от 29 июня 2023, 21:00
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
30 июня 2023, 11:22
0
0
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Кирилл Простой
2 июля 2023, 18:50
Оценка
Имба
2 июля 2023, 18:50
0
0
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Comon
5 июля 2023, 01:30
Оценка
Тусклый и унылый фильм, драйва практически никакого, сюжет и финал понятны с самого начала, Уортингтон конечно старается, но он не мега актёр чтобы вытянуть на себе такое вялое кинцо
5 июля 2023, 01:30
0
0
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Киноафиша.инфо
5 июля 2023, 17:48
в ответ на сообщение
Comon от 5 июля 2023, 01:30
Здравствуйте! Спасибо, что поделились мнением!
5 июля 2023, 17:48
0
0
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Евгений Азовцев
9 июля 2023, 12:33
Оценка
Люблю фантастику. Но просмотр этого фильма несколько раз вызывал деланиеипокинуть зал до его завершения. Сюжет не плохой но снято насколько занудно , что показалось что это не интересный сериал. Резюмирую этот фильм унылое гавно.
9 июля 2023, 12:33
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garbuzova.anzhelicka
12 июля 2023, 19:34
Единственный фильм,который не впечатлил. Настолько скучный и затянут. Зря потратила время.
12 июля 2023, 19:34
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0
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Киноафиша.инфо
12 июля 2023, 19:55
в ответ на сообщение
garbuzova.anzhelicka от 12 июля 2023, 19:34
Добрый вечер! Спасибо, что поделились мнением!
12 июля 2023, 19:55
0
0
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Киноафиша.инфо
12 июля 2023, 19:55
в ответ на сообщение
Евгений Азовцев от 9 июля 2023, 12:33
Здравствуйте! Жаль, что фильм вам не понравился😕
12 июля 2023, 19:55
0
0
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