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Постер фильма On Our Own
7.1
Киноафиша Фильмы On Our Own
7.1

On Our Own

, 2026
De capul nostru
Румыния, Италия / драма
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Постер фильма On Our Own
7.1
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Denisa Vraja
Vlad Furtuna
Mara Diaconu-Ducica
Tina
Daria Ionescu-Miu
Lia
Steliana Balacianu
Mama Flaviei
Robert Radoveneanu
Tatăl Flaviei
Mihai Marcu
Miki
Nicole Ungureanu
Nicol
Luca Nicola
David Dumitru
Daniel Simion
Сорин Тофан
Режиссер Tudor Cristian Jurgiu
Сценарист Tudor Cristian Jurgiu, Anca Buja
Композитор Marco Biscarini, Mihai Ghita
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Румыния / Италия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 14 февраля 2026
Дата выхода
26 июня 2026 Румыния
Сборы в мире $8 132
Производство Indyca, Libra Films
Другие названия
De capul nostru, On Our Own, Na własną rękę, De capul lor

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb

Отзывы о фильме

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