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Скоро в прокате «Её личный ад»
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7.1
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On Our Own
7.1
On Our Own
, 2026
De capul nostru
Румыния, Италия / драма
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0
Не пойду
0
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
7.1
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Denisa Vraja
Vlad Furtuna
Mara Diaconu-Ducica
Tina
Daria Ionescu-Miu
Lia
Steliana Balacianu
Mama Flaviei
Robert Radoveneanu
Tatăl Flaviei
Mihai Marcu
Miki
Nicole Ungureanu
Nicol
Luca Nicola
David Dumitru
Daniel Simion
Сорин Тофан
Режиссер
Tudor Cristian Jurgiu
Сценарист
Tudor Cristian Jurgiu
,
Anca Buja
Композитор
Marco Biscarini
,
Mihai Ghita
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Румыния / Италия
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
2026
Премьера в мире
14 февраля 2026
Дата выхода
26 июня 2026
Румыния
Сборы в мире
$8 132
Производство
Indyca, Libra Films
Другие названия
De capul nostru, On Our Own, Na własną rękę, De capul lor
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Рейтинг фильма
7.1
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
Отзывы о фильме
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