Экзамен, 2021

Роджин, девушка с разбитым сердцем, страдающая депрессией после исчезновения своего жениха, готовится к вступительным экзаменам в университет. Если она потерпит неудачу, отец заставит её выйти замуж. Однако, если она поступит, то сможет вести более эмансипированный образ жизни и избежать участи своей старшей сестры Шилан, которая, к сожалению, вышла замуж за консервативного человека, превратившего жену в домохозяйку.

Видя, что её младшая сестра изо всех сил пытается осуществить свою мечту, Шилан отчаянно пытается заставить её сдать экзамен любыми средствами. Это решение подвергает сестёр огромному давлению со стороны их окружения как дома, так и в школе, поскольку они запутываются в огромной коррупционной сети, пронизывающей все слои общества.