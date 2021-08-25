Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Экзамен
Киноафиша Фильмы Экзамен
The Exam

Экзамен, 2021

2021 / Германия / Ирак / Катар
7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Роджин, девушка с разбитым сердцем, страдающая депрессией после исчезновения своего жениха, готовится к вступительным экзаменам в университет. Если она потерпит неудачу, отец заставит её выйти замуж. Однако, если она поступит, то сможет вести более эмансипированный образ жизни и избежать участи своей старшей сестры Шилан, которая, к сожалению, вышла замуж за консервативного человека, превратившего жену в домохозяйку.

Видя, что её младшая сестра изо всех сил пытается осуществить свою мечту, Шилан отчаянно пытается заставить её сдать экзамен любыми средствами. Это решение подвергает сестёр огромному давлению со стороны их окружения как дома, так и в школе, поскольку они запутываются в огромной коррупционной сети, пронизывающей все слои общества.

7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 25 августа 2021
Возраст 18+
Режиссер
Шавкат Амин Корки
В ролях
Адиль Абдолрахман
Хуссейн Хассан Али
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Экзамен 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Приложение киноафиши