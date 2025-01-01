Меню
Тар
Награды и номинации фильма Тар
Награды и номинации фильма Тар 2022
Награды
Оскар 2023
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссёрская работа
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2022
Лучшая актриса
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Квир-лев
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Без усов и шляпы: Никита Михалков за 80 лет жизни снялся в 59 фильмах – угадайте 5/5 картин по молодому актеру в кадре
«Продать можно быстро, спрос есть»: риэлторы подсчитали цену дома мишки в «Маше и Медведе» – разоряться не придется даже в Подмосковье
«Мир начинает рушиться»: герой Борисова – единственный у кого нет прототипа в «Хрониках русской революции», но сериалу это пошло на пользу
10 самых рейтинговых аниме на IMDb в октябре: «Ван-Пис» и «Гачиакута» не на вершине – их нагло столкнул тайтл с оценкой 9.8
Неуникален даже Сукуна: «Магическая битва» «срисовала» героев с манги 20-летней давности – найдете своего любимчика? (фото)
У нового мультфильма Netflix — вайб «Шоколадной фабрики» и 5,9 млн просмотров: за неделю пробил себе дорогу в мировой топ
Избранный, пробуждение и агенты повсюду: у «Матрицы» есть клон — вышел за год до истории про Нео
Не медь, а золото стриминга: забытые всеми фэнтези-фильмы, которые точно стоят вашего внимания
«Духовная сестра Катерины»: не тратьте время на поиск аналогов «Москва слезам не верит» – ИИ за секунду выявил 3 ленты с рейтингом 7.3+
Успех Елизаветы II творит чудеса: Netflix снимает новую «Корону», теперь с американской семейкой №1
Настоящая боль второго сезона «Одни из нас» — уход Педро Паскаля (или нет?): сценаристы нашли способ выкрутиться
