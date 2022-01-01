Волшебная флейта, 2011

Действие разворачивается в воображаемом Древнем Египте. Три дамы Царицы ночи спасают принца Тамино от чудовища. Юноша влюбляется в портрет дочери Царицы ночи - Памины, похищенной волшебником Зарастро. Если принц освободит девушку, он получит ее руку. Царица ночи дарит Тамино волшебную флейту, которая поможет ему преодолеть опасности в пути. Птицелов Папагено, также попавший во владения Царицы, должен сопровождать принца. Ему дарят волшебные колокольчики. Три мальчика указывают Тамино и Папагено путь в царство Зарастро. Там Памину преследует мавр Моностатос, добивающийся ее любви. Тамино с помощью флейты призывает Памину, однако Моностатосу удается помешать бегству девушки и сопровождающего ее Папагено. Тот встряхивает волшебными колокольчиками, заставляя Моностатоса с его рабами пуститься в пляс. Появляется Зарастро. Это не злой волшебник, а мудрый, благородный человек, который желает всем счастья. Для того чтобы преодолеть соблазны Царицы ночи, Тамино должен пройти через испытания. Мужественный юноша выдерживает их. Рушатся чары Царицы ночи. Победил свет. Тамино соединяется с Паминой, а Папагено обретает свою возлюбленную Папагену.

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