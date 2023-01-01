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Дневник слабака 2: Правила Родрика
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Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules
Дневник слабака 2: Правила Родрика
2022 / США
5.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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