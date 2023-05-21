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16-летнюю Женю (Варвара Володина) все привыкли называть Жесть: после неудачного падения девочка получила сотрясение мозга, травму ноги и обозлилась на весь мир. Героиня считает, что в приключившейся беде виноват никто иной, как ее бывший друг Приходько (Олег Чугунов), поэтому срывает на нем весь свой гнев. Женя также портит отношения и с близкими, и с подругами, но затем знакомится с руководителем кружка роботехники Святославом Кариным (Сергей Гилев), и тот помогает ей пересмотреть отношение к…