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Голова-жестянка Голова-жестянка
Киноафиша Фильмы Голова-жестянка Отзывы о фильме «Голова-жестянка»
Голова-жестянка 2022 / Россия
7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Голова-жестянка»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

16-летнюю Женю (Варвара Володина) все привыкли называть Жесть: после неудачного падения девочка получила сотрясение мозга, травму ноги и обозлилась на весь мир. Героиня считает, что в приключившейся беде виноват никто иной, как ее бывший друг Приходько (Олег Чугунов), поэтому срывает на нем весь свой гнев. Женя также портит отношения и с близкими, и с подругами, но затем знакомится с руководителем кружка роботехники Святославом Кариным (Сергей Гилев), и тот помогает ей пересмотреть отношение к…

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User 21 мая 2023, 06:15
смотрела на премьере ммк , прекрасный семейный фильм 👏🏼☺️
21 мая 2023, 06:15 Ответить
Киноафиша.инфо 21 мая 2023, 11:58
в ответ на сообщение User от 21 мая 2023, 06:15
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
21 мая 2023, 11:58 Ответить
Галина Напрасная 13 июня 2023, 11:24
Оценка
Фильм больше для подростков
13 июня 2023, 11:24 Ответить
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