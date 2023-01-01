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Не говори никому Не говори никому
Киноафиша Фильмы Не говори никому Не говори никому, 2022: актеры и роли
Gæsterne Не говори никому 2022 / Дания / Нидерланды
6.1 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Не говори никому, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кристиан Тафдруп Кристиан Тафдруп Christian Tafdrup
В ролях
Мортен Буриан Мортен Буриан Morten Burian Сидсель Сим Кох Сидсель Сим Кох Sidsel Siem Koch Федя ван Хейт Федя ван Хейт Fedja van Huêt Карина Смолдерс Карина Смолдерс Karina Smulders Лива Форсберг Лива Форсберг Liva Forsberg
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