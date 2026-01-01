Меню
Награды и номинации фильма Великая свобода 2021

Каннский кинофестиваль 2021 Каннский кинофестиваль 2021
Особый приз жюри
Победитель
Квир-пальма
Номинант
 Премия «Особый взгляд»
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2021 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2021
Премия DDA «В центре внимания»
Победитель
