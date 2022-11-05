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Любовники
Отзывы о фильме «Любовники»
Любовники
2022 / Россия
Трейлер
7.8
Оцените
34
голоса
Рейтинг IMDb: 4.6
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antonvchagin
5 ноября 2022, 09:37
Оценка
Отличный фильм. Рекомендую!
5 ноября 2022, 09:37
1
0
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nastjia1987
5 ноября 2022, 10:37
Оценка
Скучноватый фильм. Второй раз смотреть не буду
5 ноября 2022, 10:37
0
0
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Александр Шибанов
5 ноября 2022, 11:55
Оценка
Приличный фильм. Понравился. 7 баллов.
5 ноября 2022, 11:55
0
0
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vvm20121997
5 ноября 2022, 22:12
Оценка
Фильм 👍💪
5 ноября 2022, 22:12
0
0
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orhidea1
6 ноября 2022, 00:46
Оценка
Фильм ужасный. Пустой, 2 часа ни о чем . Сырой. Зря потраченное время . Не рекомендую
6 ноября 2022, 00:46
2
2
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kirpilenkoe
13 ноября 2022, 13:43
Классный ) и посмеяться можно и подумать
13 ноября 2022, 13:43
1
0
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fadral
13 ноября 2022, 23:42
Оценка
Фильм так себе. Могли и получше сюжет придумать.
13 ноября 2022, 23:42
0
2
Ответить
Евгений Атласов
18 ноября 2022, 23:17
Оценка
👍🏾
18 ноября 2022, 23:17
0
0
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mark.buhgolc
19 ноября 2022, 18:26
Оценка
Неплохой фильм, заставляет задуматься, можно посмотреть
19 ноября 2022, 18:26
0
0
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Анна Гавриленко
23 ноября 2022, 23:10
Оценка
Хороший фильм
23 ноября 2022, 23:10
0
0
Ответить
iferyagin
24 ноября 2022, 07:59
Оценка
Хороший фильм, веселый. Понравилось и мне и жене. Рекомендую.
24 ноября 2022, 07:59
0
0
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Наталья Устюгова
27 ноября 2022, 09:44
Оценка
Очень понравился,фильм классный.
27 ноября 2022, 09:44
0
0
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Рус Михалыч
28 ноября 2022, 07:38
Оценка
Очень понравился! Фильм и веселый и есть над чем подумать. Советую
28 ноября 2022, 07:38
0
0
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