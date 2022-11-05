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Любовники Любовники
Киноафиша Фильмы Любовники Отзывы о фильме «Любовники»
Любовники 2022 / Россия
7.8 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 4.6
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Отзывы о фильме «Любовники»

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antonvchagin 5 ноября 2022, 09:37
Оценка
Отличный фильм. Рекомендую!
5 ноября 2022, 09:37 Ответить
nastjia1987 5 ноября 2022, 10:37
Оценка
Скучноватый фильм. Второй раз смотреть не буду
5 ноября 2022, 10:37 Ответить
Александр Шибанов 5 ноября 2022, 11:55
Оценка
Приличный фильм. Понравился. 7 баллов.
5 ноября 2022, 11:55 Ответить
vvm20121997 5 ноября 2022, 22:12
Оценка
Фильм 👍💪
5 ноября 2022, 22:12 Ответить
orhidea1 6 ноября 2022, 00:46
Оценка
Фильм ужасный. Пустой, 2 часа ни о чем . Сырой. Зря потраченное время . Не рекомендую
6 ноября 2022, 00:46 Ответить
kirpilenkoe 13 ноября 2022, 13:43
Классный ) и посмеяться можно и подумать
13 ноября 2022, 13:43 Ответить
fadral 13 ноября 2022, 23:42
Оценка
Фильм так себе. Могли и получше сюжет придумать.
13 ноября 2022, 23:42 Ответить
Евгений Атласов 18 ноября 2022, 23:17
Оценка
👍🏾
18 ноября 2022, 23:17 Ответить
mark.buhgolc 19 ноября 2022, 18:26
Оценка
Неплохой фильм, заставляет задуматься, можно посмотреть
19 ноября 2022, 18:26 Ответить
Анна Гавриленко 23 ноября 2022, 23:10
Оценка
Хороший фильм
23 ноября 2022, 23:10 Ответить
iferyagin 24 ноября 2022, 07:59
Оценка
Хороший фильм, веселый. Понравилось и мне и жене. Рекомендую.
24 ноября 2022, 07:59 Ответить
Наталья Устюгова 27 ноября 2022, 09:44
Оценка
Очень понравился,фильм классный.
27 ноября 2022, 09:44 Ответить
Рус Михалыч 28 ноября 2022, 07:38
Оценка
Очень понравился! Фильм и веселый и есть над чем подумать. Советую
28 ноября 2022, 07:38 Ответить
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