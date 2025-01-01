В книге все оказалось гораздо глубже: вот чем на самом деле закончились истории Тоси, Анфисы и Кати из «Девчат»

Точно не в Петербурге, как думали миллионы фанатов: вот в каком городе снимали 3 сезон сериала «Первый отдел»

5,5 часов и рейтинг на КП 8,2: о российском сериале «Большая секунда» мало кто слышал, и зря — те, кто посмотрел, уже его не забудут

Без ангелов и демонов, зато с girls power: создатели «Сверхъестественного» мечтают снять сугубо женский спин-офф, чтобы «вернуться к корням»

Мог скакать на Вобле, и горя не знать: почему лошадь Геральта из «Ведьмака» зовут Плотва

«Надеялись на другой финал»: интервью о «Гарри Поттере» со звездой «Метода» Ангелиной Стречиной — о курьезах, любимых чарах и маховике времени

Книжный Пилат после такого изувечил бы слугу: этот ляп в самом начале «Мастера и Маргариты» Бортко не замечали десятки лет

Отсылки к Тарантино, «Бригаде» и Толкину: Эта «кринжовая» российская комедия 00-х состарилась как хорошее вино — и плевать, что рейтинг 3.1

«Будто разные фильмы смотрю»: Жители СССР так и не увидели нормальный финал «Интердевочки» — его сняли специально для Запада

Не упал в лужу, а искупался: 5 «Золотых малин» и куча критики — фильм Гая Ричи, который доказывает, что ему лучше снимать про гангстеров