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Дыхание Дыхание
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Дыхание 2023 / Россия
8.7 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Дыхание»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Март 2020-го. В бизнес-классе самолета, направляющегося в Россию, собралась группка нарушителей, которые курят и выпивают в туалете. Из них одна заведует медицинской лабораторией, двое других занимаются оборудованием. Стюардесса пытается их угомонить. Тот, что поадекватнее, объясняет, что время сейчас тяжелое, а они только что закрыли выгодную сделку, так что решили отпраздновать. Вдруг одному из пассажиров становится плохо, зовут доктора, однако бывший хирург Виктор не спешит на помощь. Он про…

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Юрий Чистяков-Чернов 21 июня 2023, 07:40
Оценка
Одна из самых актуальных тем, ну кроме войны украинской(т.е.сво). Пока карона непобедима, но надо бороться, искать.
21 июня 2023, 07:40 Ответить
Comon 23 июня 2023, 09:54
Оценка
Фильм полезный, но слишком простой и лёгкий. Думаю вся жесть ещё впереди
23 июня 2023, 09:54 Ответить
Марина Пурахина (Щукина) 25 июня 2023, 00:06
Оценка
Отличный фильм! При всей трагичности, с юмором. Главный врач 60+ в зоне риска, спасал только свою шкуру!!! А сколько на самом деле таких было врачей? Но большинство у нас, как обычно самоотверженные, готовые на все! И платных палат, действительно не было на правительственном уровне! Все были равны перед опасностью! Как мы пережили эти труднейшие времена?
25 июня 2023, 00:06 Ответить
Киноафиша.инфо 25 июня 2023, 12:12
в ответ на сообщение Марина Пурахина (Щукина) от 25 июня 2023, 00:06
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
25 июня 2023, 12:12 Ответить
User 28 июня 2023, 16:33
Оценка
супер
28 июня 2023, 16:33 Ответить
Киноафиша.инфо 29 июня 2023, 11:26
в ответ на сообщение User от 28 июня 2023, 16:33
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
29 июня 2023, 11:26 Ответить
User 4 июля 2023, 05:41
Оценка
Посмотрела трейлер, как по мне фильм крутой
4 июля 2023, 05:41 Ответить
9215617190 11 июля 2023, 08:24
Оценка
Интересный фильмец
11 июля 2023, 08:24 Ответить
marina-belaya-85 11 июля 2023, 19:45
Оценка
Достойный фильм... Динамичный, без лишних "соплей", но мне очень откликнулось, даже носом шмыгала... Вся команда молодцы!
11 июля 2023, 19:45 Ответить
DM N 14 июля 2023, 17:58
Оценка
прекрасный фильм 😊
14 июля 2023, 17:58 Ответить
Киноафиша.инфо 14 июля 2023, 18:44
в ответ на сообщение marina-belaya-85 от 11 июля 2023, 19:45
Добрый вечер! Спасибо, что поделились мнением!
14 июля 2023, 18:44 Ответить
Киноафиша.инфо 14 июля 2023, 18:45
в ответ на сообщение DM N от 14 июля 2023, 17:58
Здравствуй! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился 😊
14 июля 2023, 18:45 Ответить
inna-ros-3 27 июля 2023, 10:37
Оценка
Три звезды, только за актёрский состав
27 июля 2023, 10:37 Ответить
Киноафиша.инфо 27 июля 2023, 11:29
в ответ на сообщение inna-ros-3 от 27 июля 2023, 10:37
Добрый день! Спасибо за отзыв!
27 июля 2023, 11:29 Ответить
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