Наша рецензия

Март 2020-го. В бизнес-классе самолета, направляющегося в Россию, собралась группка нарушителей, которые курят и выпивают в туалете. Из них одна заведует медицинской лабораторией, двое других занимаются оборудованием. Стюардесса пытается их угомонить. Тот, что поадекватнее, объясняет, что время сейчас тяжелое, а они только что закрыли выгодную сделку, так что решили отпраздновать. Вдруг одному из пассажиров становится плохо, зовут доктора, однако бывший хирург Виктор не спешит на помощь. Он про…