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Рассказ служанки
Киноафиша Фильмы Рассказ служанки Рассказ служанки, 1990: актеры и роли
The Handmaid's Tale Рассказ служанки 1990 / Германия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Рассказ служанки, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фолькер Шлендорф Фолькер Шлендорф
В ролях
Наташа Ричардсон Наташа Ричардсон Natasha Richardson Фэй Данауэй Фэй Данауэй Faye Dunaway Эйдан Куинн Эйдан Куинн Aidan Quinn Элизабет МакГоверн Элизабет МакГоверн Elizabeth McGovern
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