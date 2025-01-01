Кажется, Джин-Ву просто сменил имя: это китайское аниме пугающе похоже на «Поднятие уровня в одиночку» — и это прекрасно

Будько жили вообще не в Кучугурах: какое несчастье стряслось с домом из «Сватов»

Если до сих пор тоскуете по атмосфере «Настоящего детектива», включайте этот финский сериал: скрытое сокровище Netflix

Фанаты считали, что «Дюну» невозможно снять, но у Вильнева вышло: 7 книг, которые тоже пора экранизировать

«Игра престолов» за бортом: в этих 5 сериалах все сезоны на вес золото — в топе нет «Во все тяжкие», но есть его спин-офф

В «Интерстелларе» не назвали имя главного героя: Нолан намеренно скрывал ради одной шутки в финале

Непризнанная классика 2000-х: старые фильмы, которые получили разгромные отзывы, но должны были стать хитами

Он вернется: у нового «Супермена» будет сиквел — и там появится еще один популярный герой комиксов

Поезд-призрак и пропавшие страусы: «Маша и медведь» живут в реальном селе в Сибири — и с этим связано целых 2 серьезных ляпа мульта

«Грязь, разврат и расчлененка»: свежий сериал НТВ с Устюговым должен был заменить «Невского», но зрители не выдерживают и 1 серию