Эвакуация, 2021

5 причин посмотреть фильм «Эвакуация»

Действие фильма «Эвакуация» происходит во время вспышки коронавирусной инфекции в марте 2020 года. На фоне всеобщей паники две главные героини отправляются в автомобильное путешествие, чтобы забрать свою бабушку из дома престарелых. Это одна из немногих лент, которая охватывает период пандемии и пытается рассказать о ней в юмористическом ключе.

Рейтинг картины на агрегаторе Rotten Tomatoes на момент публикации материала составил 79%, что соответствует общему положительному впечатлению от просмотра. Данный рейтинг основан на рецензиях двадцати девяти англоговорящих критиков, работающих в самых авторитетных изданиях в мире.

Премьера фильма «Эвакуация» прошла в рамках небольшого, но известного кинофестиваля South by Southwest, который обычно проходит в городе Остин, в штате Техас. В связи с пандемийными ограничениями в этом году кинофестиваль проходил преимущественно в режиме онлайн. Первые зрители «Эвакуации» сравнили картину с дебютом Оливии Уайлд, получившим название «Образование».

«Эвакуация» попала в смотр одного из крупнейших кинофестивалей, проходящих на территории Саудовской Аравии, где также получила очень теплый прием зрителей и критиков.

«Эвакуация» считается так называемой инди-комедией. Этот фильм снят на сравнительно небольшие деньги, а большая часть трат компенсировалась тем фактом, что все участники съемочного процесса выполняли сразу несколько ролей. Так режиссерка и сценаристка «Эвакуации» Мэллори Эвертон также исполнила главную роль в фильме и занималась его монтажом.