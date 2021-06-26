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Эвакуация, 2021

2021 / США
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Две сестры отправляются в удивительное путешествие через всю Америку в разгар пандемии
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Эвакуация»

Действие фильма «Эвакуация» происходит во время вспышки коронавирусной инфекции в марте 2020 года. На фоне всеобщей паники две главные героини отправляются в автомобильное путешествие, чтобы забрать свою бабушку из дома престарелых. Это одна из немногих лент, которая охватывает период пандемии и пытается рассказать о ней в юмористическом ключе.

Рейтинг картины на агрегаторе Rotten Tomatoes на момент публикации материала составил 79%, что соответствует общему положительному впечатлению от просмотра. Данный рейтинг основан на рецензиях двадцати девяти англоговорящих критиков, работающих в самых авторитетных изданиях в мире.

Премьера фильма «Эвакуация» прошла в рамках небольшого, но известного кинофестиваля South by Southwest, который обычно проходит в городе Остин, в штате Техас. В связи с пандемийными ограничениями в этом году кинофестиваль проходил преимущественно в режиме онлайн. Первые зрители «Эвакуации» сравнили картину с дебютом Оливии Уайлд, получившим название «Образование».

«Эвакуация» попала в смотр одного из крупнейших кинофестивалей, проходящих на территории Саудовской Аравии, где также получила очень теплый прием зрителей и критиков.

«Эвакуация» считается так называемой инди-комедией. Этот фильм снят на сравнительно небольшие деньги, а большая часть трат компенсировалась тем фактом, что все участники съемочного процесса выполняли сразу несколько ролей. Так режиссерка и сценаристка «Эвакуации» Мэллори Эвертон также исполнила главную роль в фильме и занималась его монтажом.

Оригинальное название «Эвакуации» – Stop and Go, что с английского можно перевести как «остановись и иди». Причина, по которой комедия поменяла название в мировом прокате, не сообщается.

Режиссеры фильма Мэллори Эвертон и Стивен Мик знакомы друг с другом уже много лет и являются давними друзьями. Они также работали вместе над юмористическим шоу «Студия С», где выполняли роли как актеров, так и сценаристов.

Режиссерка «Эвакуации» Мэллори Эвертон выросла в американском городе Портленде и с самого детства мечтала стать врачом, но в итоге заинтересовалась кинематографом и поступила учиться в школу кино.

Российским прокатом «Эвакуации» занимается кинокомпания A-One Films, которая выпускает на экраны преимущественно фестивальное и артхаусное кино. Среди самых известных фильмов компании — «Патерсон» Джима Джармуша, «Это всего лишь конец света» Ксавье Долана.

После показа «Эвакуации» на кинофестивале SXSW в Техасе фильмом заинтересовалась производственная кинокомпания, принадлежащая известному онлайн-изданию BuzzFeed. В итоге именно BuzzFeed стал официальным дистрибьютором комедии во всем мире и в нашей стране в частности.

 

Mарт 2020. Только что купившая теперь бесполезные акции авиакомпаний и отелей Джейми отправляется со своей сестрой в самое важное путешествие своей жизни — безумную и невероятно смешную поездку через всю Америку в разгар пандемии — чтобы вызволить свою бабушку из дома престарелых.

6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 12 августа 2021
Премьера онлайн 1 октября 2021
Премьера в мире 26 июня 2021
Возраст 16+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Мэллори Эвертон
Мэллори Эвертон
В ролях
Уитни Колл
Уитни Колл
Мэллори Эвертон
Мэллори Эвертон
Джулия Джолли
Энн Сворд Хансен
Энн Сворд Хансен
Стивен Мик
Стивен Мик
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Эвакуация 3 постера
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В марте 2020 года привычный мир перевернулся с ног на голову. Коллективный опыт, который предстояло пережить человечеству, довольно быстро вошел в нашу рутину: маски, перчатки, антисептики, социальная дистанция. Адаптировавшись к неожиданным условиям, кинематограф начал подхватывать веяния новой эпохи и представлять аудитории соответствующие продукты. Вышел целый ряд скринлайф-сериалов, а истории о выживании стали новым трендом. Однако все эти проекты, несмотря на свою долю реалистичности,…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Вышел трейлер пандемийного роуд-муви «Эвакуация» Фильм приглашает поучаствовать в «лучшем путешествии худшего года».
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7 сентября 2021 14:06
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