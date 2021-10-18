Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Эвакуация»: Рецензия Киноафиши

«Эвакуация»: Рецензия Киноафиши

18 октября 2021 13:10
«Эвакуация»: Рецензия Киноафиши

Роуд-муви о COVID-19.

В марте 2020 года привычный мир перевернулся с ног на голову. Коллективный опыт, который предстояло пережить человечеству, довольно быстро вошел в нашу рутину: маски, перчатки, антисептики, социальная дистанция. Адаптировавшись к неожиданным условиям, кинематограф начал подхватывать веяния новой эпохи и представлять аудитории соответствующие продукты. Вышел целый ряд скринлайф-сериалов, а истории о выживании стали новым трендом. Однако все эти проекты, несмотря на свою долю реалистичности, казались чем-то экспериментальным и обреченным на скорое забвение. Вероятно, требовалось некоторое время, чтобы и режиссеры, и зрители смогли переосмыслить недавнюю пандемию и взглянуть на это более свежим взглядом.

Джейми и Блейк – две сестры, которые, как и многие из нас, возлагали надежды на 2020 год. Во время празднования своего тридцатилетия Джейми перечисляет свои предстоящие планы, связанные с путешествиями или абонементом в тренажерный зал. Уже через некоторое время героини, вынужденные изолироваться, смотрят ролики новостей и пытаются свыкнуться с новой реальностью. Их обыденность нарушает звонок из дома престарелых, где произошла вспышка эпидемии. Сестрам необходимо отправиться в путешествие по Америке, чтобы как можно скорее забрать свою бабушку в более безопасное место.

«Эвакуация»: Рецензия Киноафиши
Эвакуация

Основное повествование сосредотачивается на главных героинях, которые большую часть времени едут в машине. Они шутят, встречают на своем пути безумных незнакомцев, Джейми отвечает на звонки своего ученика, Блейк пытается разобраться с парнем из приложения для знакомств, и так на протяжении 80 минут. Сестринские разговоры – ядро этой картины, и, если отбросить коронавирусную прослойку, перед нами обыкновенная остроумная лента о том, как двум девушкам весело друг с другом. Комедия, может быть, заключена в совершенно мелких деталях: как эти двое пытаются вернуть собаку бабушки или заправиться на бензоколонке без перчаток. Так или иначе все это выглядит иронично и по-доброму незатейливо. Такую необходимую легкость фильму обеспечивает химия между двумя актрисами, которые в ходе пустяковых диалогов выглядят до боли живыми и искренними. Вдобавок, остальные персонажи чаще всего появляются здесь либо в качестве голоса через телефон, либо на маленьком экране во время фейс-тайма. Эта отстраненность от внешнего мира Джейми и Блейк позволяет нам сконцентрироваться исключительно на них и вместе с ними реагировать на весь абсурд, который встречается на их пути.

«Эвакуация»: Рецензия Киноафиши
Эвакуация

Сделав акцент непосредственно на двух персонажах, которые столкнулись с трудностями эпидемии, режиссеры изначально рисковали истратить энергию к концу хронометража. Это и случилось с двумя очаровательными сестрами: они все еще забавные, но из-за отсутствия какого-либо развития динамика, завлекшая в начале, начинает замедляться и постепенно утихает. Фильм то и дело повторяет свои же шутки о ковиде, многие из которых кажутся нам сегодня уже карикатурными. Это заставляет в очередной раз задуматься, насколько публика в целом готова и хочет видеть в произведениях искусства недавно пережитый травматический опыт. Впрочем, если киноиндустрия нацелена создавать еще больше контента, связанного с коронавирусом, то остается только надеяться, что он будет таким же приятным, как «Эвакуация».

В конце концов, едва ли режиссеры ставили перед собой глобальные цели. Создается впечатление, что своим высказыванием им хотелось изобразить свет в темноте, в которой мы все еще так или иначе пребываем. Картина не спасет людей от эпидемии и ее последствий, но, когда новые волны вируса окутывают нас снова и снова, смех кажется не худшим решением отвлечься от проблемы (конечно, не забывая при этом про маски и другие средства защиты).

Гульназ Давлетшина
Гульназ Давлетшина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Единственное, что спасает»: главная сваха раскрыла правду о своем положении
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
4 способа вычислить, что мужчина-Скорпион вам изменяет
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Названы 3 знака Зодиака, которым в 2022 году все будут завидовать
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой