«За гранью жизни»: Рецензия Киноафиши

Шеннон (Джейми Кинг) приезжает в лесную глушь на юге страны с целью развеять здесь прах своего недавно скончавшегося отца. Однако она становится невольной свидетельницей тайной встречи полицейского и наркодилера, в результате которой последний был застрелен. Из-за этого за девушкой начинает охотиться местный коррумпированный шериф, а спасать ее предстоит Джеку Харрису (Брюс Уиллис) – полицейскому на пенсии, который приехал в эти живописные леса, надеясь отдохнуть и оправиться от смерти жены.

Недоумение – вот, что придется испытать за просмотром этого фильма. Причем по самым разным поводам – от, откровенно говоря, нелепых диалогов до не менее нелепого существования на экране Уиллиса. Некогда разноплановый актер, снявшийся и у Тарантино, и у Андерсона, теперь он появляется только в третьесортном микробюджетном кино, которое канет в небытие на стриминговых платформах. В «За гранью жизни» он побил собственные антирекорды и стал обычной приманкой для зрителей – большая часть сцен с его участием оказалась в трейлере. В действительности же отведенный Уиллису хронометраж составляет не более десяти минут, а свои немногочисленные сцены актер отыгрывает будто механически: нет былых харизмы, фирменной ухмылки и огонька в глазах. Чуть лучше справляется со своей работой Кинг, но многое ли может сделать актер с попросту плохим сценарием?

За гранью жизни

Основная проблема фильма – это максимально поверхностные персонажи, которым за 95 минут не удается вызвать у зрителя никаких эмоций. Им не хочется сочувствовать, потому что авторы не сочли нужным наделить каждого из них хоть какой-нибудь глубиной, а вместо этого просто устроили между ними полуторачасовую игру в догонялки в лесу. Героям не светит никакого развития, хотя попытка убедить зрителей в обратном все-таки есть. Так, по словам Шарлотты, отец всегда шутливо говорил, что она часто опускает руки и сдается без боя, и кажется, что вот он – ее шанс доказать обратное хотя бы самой себе. Весь фильм она бегает по лесу и выживает по чистой случайности, а потом ни с того ни с сего обретает решительность и стойкость и готова перестрелять всех, кто когда-либо ее обижал. Происходит это при полном отсутствии причинно-следственных связей и настолько внезапно, что возникает вопрос: «А куда делась часть про ‘становление героини’?»

Злодей-шериф – это концентрация неуместного пафоса. Предполагалось, видимо, что его реплики, словно заимствованные из лексикона антагониста из кино 90-х, будут звучать угрожающе, но вкупе с переигрыванием Майкла Сироу они вызывают желание напомнить сценаристам, что даже в кино не может быть разговора, в котором подобные фразы звучали бы уместно.

За гранью жизни

От экшна в «За гранью жизни» осталось только название, и ничего захватывающего на экране не происходит. Фильм просто топчется на месте, пока внезапно не заканчивается нелепейшим образом. Авторы предприняли крайне слабую попытку сделать кивок в сторону Тарантино, разделив фильм на главы. Но либо они изначально планировали снять совершенно другое кино, но что-то пошло не так, либо им попросту не хватило бюджета и/или находчивости, и на этом характерном для Тарантино приеме все цитирование себя исчерпало. «За гранью жизни» может заинтересовать только лютого фаната Брюса Уиллиса, хотя возраст все-таки взял свое, и, находясь так близко к 70 годам, спаситель всего человечества, похоже, все-таки выдохся.