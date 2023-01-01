Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вселенная Стивена Кинга" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сокровище пиратской бухты Сокровище пиратской бухты
Киноафиша Фильмы Сокровище пиратской бухты Сокровище пиратской бухты, 2020: актеры и роли
Timecrafters: The Treasure of Pirate's Cove Сокровище пиратской бухты 2020 / США
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Сокровище пиратской бухты, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рик Спалла Рик Спалла Rick Spalla
В ролях
Дениз Ричардс Дениз Ричардс Denise Richards Малкольм МакДауэлл Малкольм МакДауэлл Malcolm McDowell Эрик Бальфур Эрик Бальфур Eric Balfour Патрик Малдун Патрик Малдун Patrick Muldoon
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Related video
Так больше не смогла: куда пропала красавица-дочь Абдулова, растущая его копией
Тарзан был в бешенстве, когда узнал секрет Королевой: касается ребенка на стороне
Эта советская актриса одной из первых снялась в индийском кино: в СССР отреагировали неожиданно
Ни подарков, ни роскоши: Пугачева устроила скромный праздник для двойняшек
Что не так с ремейком «Каменской»: новая героиня вызывает оторопь
Даже в запой ушел: режиссер пожалел, что отказал в роли д’Артаньяна этому актеру
Врач назвала самую опасную для здоровья кашу: россияне ее обожают
«Мальчишка» с длинными волосами: новая Миледи не понравилась всем не только из-за внешности
Все очень плохо: СМИ озвучили реальную причину госпитализации Николаева
Эту советскую актрису боготворили за границей: в СССР звезде испортили карьеру
Вечное напоминание о муже-изменнике: сыновья Шакиры все больше похожи на Пике (фото)
Близкие переживают за Пахмутову после смерти Добронравова: вот что творится за закрытыми дверями
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше