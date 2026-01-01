Меню
Награды и номинации мультфильма Груффало 2009

Оскар 2011 Оскар 2011
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
 Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
