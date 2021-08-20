Наша рецензия

Иззи Кормак (Джемайма Уэст) возвращается из боевой командировки в Афганистан обратно к семье в Америку. Пускай Иззи врач, но у неё, как выразился бы Доктор Ватсон, бывали и плохие дни, она вернулась со шрамами на теле и на душе тоже. Семья прекрасно встречает её, дети рады, муж, учёный-антрополог Итан (Кристофер Дэйн) оказывает всяческую поддержку, но очень скоро идиллия возвращения начинает разрушаться. Нечто ужасное, что Итан привёз с гавайских островов, может погубить эту…