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Вуду Вуду
Киноафиша Фильмы Вуду Отзывы о фильме «Вуду»
The Unfamiliar Вуду 2020 / Великобритания
6.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Отзывы о фильме «Вуду»

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Наша рецензия

Иззи Кормак (Джемайма Уэст) возвращается из боевой командировки в Афганистан обратно к семье в Америку. Пускай Иззи врач, но у неё, как выразился бы Доктор Ватсон, бывали и плохие дни, она вернулась со шрамами на теле и на душе тоже. Семья прекрасно встречает её, дети рады, муж, учёный-антрополог Итан (Кристофер Дэйн) оказывает всяческую поддержку, но очень скоро идиллия возвращения начинает разрушаться. Нечто ужасное, что Итан привёз с гавайских островов, может погубить эту…

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Nikita Nikitin 20 августа 2021, 11:27
Оценка
Классический в последние годы хоррор с непременными дитятями, одержимыми чёртом. Совсем не выдающееся кинособытие, тем не менее цепляющее способностью действительно напугать и ввести в ступор даже бывалых поклонников жанра. Ну и концовка вас, возможно, тоже немного удивит. По актёрской игре сложно сказать что-либо значительное, но младшие участники процесса выглядят весьма прилично. Достойно внимания.
20 августа 2021, 11:27 Ответить
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