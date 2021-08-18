«Вуду»: Рецензия Киноафиши

Иззи Кормак (Джемайма Уэст) возвращается из боевой командировки в Афганистан обратно к семье в Америку. Пускай Иззи врач, но у неё, как выразился бы Доктор Ватсон, бывали и плохие дни, она вернулась со шрамами на теле и на душе тоже. Семья прекрасно встречает её, дети рады, муж, учёный-антрополог Итан (Кристофер Дэйн) оказывает всяческую поддержку, но очень скоро идиллия возвращения начинает разрушаться. Нечто ужасное, что Итан привёз с гавайских островов, может погубить эту семью.

Оригинальное название фильма – Unfamiliar – несколько больше проясняет суть сюжетной задумки. С самого начала всё знакомое и старое для героини оказывается новым и малознакомым. Иззи до сих пор считает, что старшая дочь увлекается игрой на пианино, не знает, где лежат лекарства для сына – всё это подчёркивает её неудобное и чужое положение в своём же доме.

Вуду

В целом в этой картине очень много идей, которые было бы интересно развить. Конечно, как и любое кино о человеке, вернувшемся с войны, это исследование ПТСР. Есть в фильме и зачатки семейной драмы о конфликте интересов двух самодостаточных супругов, есть зачаточное исследование маскулинности и феминности в соотношении с понятиями профессионального долга и амбиций. В паре слов обозначена тема культурной апроприации и её этичности. Даже немного жаль, что фильм лишь робко ступает за пороги проработанных жанровых паттернов, глубоко не разрабатывая ни одну из заданных тем. Тем не менее на уровне клаустрофобического триллера фильм вызывает интерес, особенно у поклонников жанра.

Девяносто процентов действия происходит в частном доме и его окрестностях (семья успеет переехать на острова, но принципиально поменяются разве что растения вокруг дома), ничего глобально жуткого происходить не будет. Наоборот, картина постепенно вводит зрителя в расплывчатый мир сомнений главной героини, всё более сомневающейся в целостности собственного рассудка, но сохраняющей свою волю.

Вуду

Вуду, конечно, не имеет отношения к этой картине, наоборот, важно, что герои сталкиваются со злом по другую сторону американского континента – с островов Тихого океана. Гавайи в американском кино чаще всего изображаются как райское место с пальмами и тёплым океаном, где тебе вешают кучу гирлянд на входе в аэропорт. Хорошо, что обратная сторона гавайского быта, их специфический фольклор, пускай и в упрощённом виде, но появляется в кино.

«Вуду» – приличный жанровый триллер, который наверняка найдёт свою аудиторию среди ценителей подобных картин, любящих мрачное и герметичное кино.