Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Василий Быстров
Василий Быстров
О персоне
Фильмография
Василий Быстров
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
17 ноября 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Скорпион
Биография Василий Быстров
Родился 17 ноября 1978 года. Уссурийск, Приморский край, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Василий Быстров
Бультерьер
драма
2022, Россия
7.0
Зеркало Фараона
боевик, приключения
2006, Россия
6.0
Все фильмы
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне