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Детский сад поэзии Детский сад поэзии
Киноафиша Фильмы Детский сад поэзии Детский сад поэзии, 2011: актеры и роли
A Child's Garden of Poetry Детский сад поэзии 2011 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Детский сад поэзии, 2011: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Эми Шатц
В ролях
Клэр Дэйнс Клэр Дэйнс Claire Danes Кэрри Фишер Кэрри Фишер Carrie Fisher Филип Сеймур Хоффман Филип Сеймур Хоффман Philip Seymour Hoffman
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