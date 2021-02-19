Сюжет крутится вокруг девушки по имени Ариана Кент (Брук Батлер), для которой музыка была главной страстью всю ее жизнь. Она всегда мечтала построить музыкальную карьеру и стать знаменитой исполнительницей.
И вот однажды судьба дает девушке шанс, и подающая надежды музыкант получает возможность выступить дуэтом с Джошем Хэллидеем (Райан Купер). Она думает, что ее мечты о романе с рок-звездой наконец-то сбудутся. Ведь это именно тот человек, с которым она хотела построить любовные отношения. Ее ликование продолжалось до тех пор, пока парень не увидел ее лучшую подругу Кейли (Тересса Лиэн), сидящую в первом ряду. Более того, Ариана сама пригласила ее на концерт! Джош видит эту девушку и теперь не может оторвать от нее глаз. Это разбивает мечты героини о музыкальном успехе с мужчиной, в которого она давно была влюблена. Именно по этому случаю девушка написала песню Only For You, в которую вложила все свое сердце. Но даже такое выражение чувств не заставляет Джоша Хэллидея отвернуться от ее подруги. У этих двоих вскоре начинается бурный роман, затмевающий талант и карьеру Арианы.
После того, как неоднократные попытки соблазнить парня своей мечты терпят неудачу, героиня делает вид, что счастлива за своих друзей и полностью поддерживает их отношения. Но по мере того, как ее одержимость певцом продолжает расти, она начинает строить дьявольские планы, чтобы заполучить героя, несмотря ни на что. Смогут ли Джош и Кейли вовремя распознать угрожающую им опасность?
Сценарий к фильму написала Пола Ран, выпускница университета штата Мичиган. Работа над данным сценарием заняла у Ран всего выходные, но на создание и производство фильма ушло два с половиной года. Девушка переписывала сценарий вместе с режиссером фильма Маргарит Генри, для которой эта картина стала первым режиссерским проектом в карьере. Генри больше известна своей продюсерской работой.
Пола Ран встретила Маргарит Генри, которая на тот момент уже была опытным продюсером, на уроках стендапа в Лос-Анджелесе. Там она рассказала ей об идее своего первого рождественского фильма, а Генри через неделю позвонила и согласилась купить ее сценарий. С тех пор по трем сценариям на рождественскую тематику, написанным Ран, были сняты соответствующие фильмы. Данная картина об одержимой фанатке стала первым триллером, который написала сценаристка.
Для сценария об одержимости Пола Ран черпала вдохновение из своего прошлого студенческого опыта в Ист-Лансинге.
По словам самих создателей, картина похожа на такие фильмы, как «Фанатка» (2002) и «Звезда родилась» (2018).
Пола Ран также отметила, что на создание этого фильма повлияли концерты группы R.E.M. и Radiohead в Бреслин-центре в 1995 году.
Премьера картины состоялась 19 февраля 2021 года на американском канале Lifetime Movie Network.
Главные роли сыграли актеры Брук Батлет («Озарк», «Резидент», «Зимняя свадьба»), Тересса Лиэн («Дневники вампира», «В пустыне смерти») и Райан Купер («Приманка», «Голубая кровь», «Рождественское мороженое»).