Сюжет крутится вокруг девушки по имени Ариана Кент (Брук Батлер), для которой музыка была главной страстью всю ее жизнь. Она всегда мечтала построить музыкальную карьеру и стать знаменитой исполнительницей.

И вот однажды судьба дает девушке шанс, и подающая надежды музыкант получает возможность выступить дуэтом с Джошем Хэллидеем (Райан Купер). Она думает, что ее мечты о романе с рок-звездой наконец-то сбудутся. Ведь это именно тот человек, с которым она хотела построить любовные отношения. Ее ликование продолжалось до тех пор, пока парень не увидел ее лучшую подругу Кейли (Тересса Лиэн), сидящую в первом ряду. Более того, Ариана сама пригласила ее на концерт! Джош видит эту девушку и теперь не может оторвать от нее глаз. Это разбивает мечты героини о музыкальном успехе с мужчиной, в которого она давно была влюблена. Именно по этому случаю девушка написала песню Only For You, в которую вложила все свое сердце. Но даже такое выражение чувств не заставляет Джоша Хэллидея отвернуться от ее подруги. У этих двоих вскоре начинается бурный роман, затмевающий талант и карьеру Арианы.

После того, как неоднократные попытки соблазнить парня своей мечты терпят неудачу, героиня делает вид, что счастлива за своих друзей и полностью поддерживает их отношения. Но по мере того, как ее одержимость певцом продолжает расти, она начинает строить дьявольские планы, чтобы заполучить героя, несмотря ни на что. Смогут ли Джош и Кейли вовремя распознать угрожающую им опасность?