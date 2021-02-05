Документальный фильм Netflix – Strip down Rise up – знакомит зрителей с неожиданным способом психологического исцеления. В фильме режиссера Мишель Охайон группа женщин собирается вместе, чтобы преодолеть прошлые травмы и страхи, научившись танцевать на пилоне.

Владелица танцевальной студии Factor S актриса Шейла Келли хочет помочь женщинам восстановить свою самооценку и научить их заново принимать себя. Этот нелегкий путь они начнут с признания того факта, что наша культура ставит во главу угла мужской взгляд и мужские желания, и это заставляет женщин видеть все удовольствия, всю радость и всю любовь к себе лишь через призму патриархата. Они должны преодолеть эти устаревшие моральные устои благодаря прекрасному и чувственному искусству танца на шесте. Все женщины, которые приходят в студию Келли, разного возраста, роста и расы. Некоторые из них борются с глубоко укоренившимися травмами, некоторые просто хотят немного сбросить вес, а некоторые надеются научиться танцевать.

На первый взгляд, танцы на шесте не кажутся самым очевидным способом избавиться от гнета патриархата. Широко распространено мнение о том, что секс-бизнес унижает женщин, заставляя их удовлетворять мужские фантазии и похоть. Но готовясь в свое время к роли эротической танцовщицы, Келли обнаружила, что есть в этом способе самовыражения особая сила. Для нее такой акт раскрытия своей сексуальности и признания своей женственности может быть чем угодно, но только не унижением. Танец подходит для любого телосложения, форм и этнической принадлежности, поэтому данный фильм показывает, как самые разные женщины могут выражать свой голос, силу, боль, возрождение, первозданную красоту. Кроме того, картина предлагает столь необходимый позитивный посыл о женщинах, которые избавляются от чувства стыда и берут на себя ответственность за свою чувственную женственную сущность, позволяя ей взлететь.