Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «На помощь! » 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Без одежды, без предрассудков
Постер фильма Без одежды, без предрассудков
Рейтинги
5.3 Рейтинг IMDb: 5.6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Без одежды, без предрассудков

Без одежды, без предрассудков

Strip Down, Rise Up 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

Документальный фильм Netflix – Strip down Rise up – знакомит зрителей с неожиданным способом психологического исцеления. В фильме режиссера Мишель Охайон группа женщин собирается вместе, чтобы преодолеть прошлые травмы и страхи, научившись танцевать на пилоне.

Владелица танцевальной студии Factor S актриса Шейла Келли хочет помочь женщинам восстановить свою самооценку и научить их заново принимать себя. Этот нелегкий путь они начнут с признания того факта, что наша культура ставит во главу угла мужской взгляд и мужские желания, и это заставляет женщин видеть все удовольствия, всю радость и всю любовь к себе лишь через призму патриархата. Они должны преодолеть эти устаревшие моральные устои благодаря прекрасному и чувственному искусству танца на шесте. Все женщины, которые приходят в студию Келли, разного возраста, роста и расы. Некоторые из них борются с глубоко укоренившимися травмами, некоторые просто хотят немного сбросить вес, а некоторые надеются научиться танцевать.

На первый взгляд, танцы на шесте не кажутся самым очевидным способом избавиться от гнета патриархата. Широко распространено мнение о том, что секс-бизнес унижает женщин, заставляя их удовлетворять мужские фантазии и похоть. Но готовясь в свое время к роли эротической танцовщицы, Келли обнаружила, что есть в этом способе самовыражения особая сила. Для нее такой акт раскрытия своей сексуальности и признания своей женственности может быть чем угодно, но только не унижением. Танец подходит для любого телосложения, форм и этнической принадлежности, поэтому данный фильм показывает, как самые разные женщины могут выражать свой голос, силу, боль, возрождение, первозданную красоту. Кроме того, картина предлагает столь необходимый позитивный посыл о женщинах, которые избавляются от чувства стыда и берут на себя ответственность за свою чувственную женственную сущность, позволяя ей взлететь.

 

 

Режиссером, продюсером и сценаристом фильма является писательница Мишель Охайон.

Актриса Шейла Келли владеет студией танца под названием Factor S, которая располагается в Лос-Анджелесе.

Производством фильма занималась кинокомпания Kavana Entertainment, генеральным директором и соучредителем которой является сама Мишель Охайон. Студия базируется в Лос-Анджелесе, и ее миссия заключается в выстраивании моста между Голливудом и остальным киномиром. Kavana Entertainment предлагает консалтинговые и производственные услуги для кинематографистов со всего мира и продвигает иностранные фильмы в Голливуде.

Режиссер Мишель Охайон является одной из основательниц студии Cinewomen, а также членом Академии кинематографических искусств и наук. 

У режиссера фильма Мишель Охайон есть номинация на премию «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм» за ленту «Основные цвета», которая рассказывает об одноименной некоммерческой организации, обучающей драматическому искусству городскую молодежь.

Премьера фильма состоялась 5 февраля 2021 года нa Netflix.

Страна США
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 5 февраля 2021
Премьера в мире 5 февраля 2021
MPAA R
Производство Kavana Entertainment
Другие названия
Strip Down, Rise Up, Despójate, elévate, Pole Dance: Haut les corps!, Desnúdate, rebélate, Die heilende Kraft des Entblößens, Meztelenül, felszabadulva, Naken, frigjort, Pole Dance: Dança do Poder, Pole dancing: Ελεύθερες στην κορυφή, Strip Down, Rise Up: Kadınların Direk Dansıyla Yükselişi, Twoje ciało, twoja walka, Без одежды, без предрассудков, ストリップダウン&ライズアップ －ありのままの私－
Режиссер
Мишель Охайон
В ролях
Шейла Келли
Элизабет Михелих
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 14 голосов
5.6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше