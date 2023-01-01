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Бомбейская роза Бомбейская роза
Киноафиша Фильмы Бомбейская роза Бомбейская роза, 2019: актеры и роли
Bombay Rose Бомбейская роза 2019 / Индия / Франция / Катар
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Бомбейская роза, 2019: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Гитанджали Рао Gitanjali Rao
В ролях
Анураг Кашьяп Anurag Kashyap Шишир Шарма Shishir Sharma Гитанджали Кулкарни Geetanjali Kulkarni Вирендра Саксена Virendra Saxena Амарджит Джха Amardeep Jha Марканд Дешпанде Makrand Deshpande
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