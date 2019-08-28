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Бомбейская роза Бомбейская роза
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Bombay Rose

Бомбейская роза, 2019

2019 / Индия / Франция / Катар
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

История любви Камалы и Салима, случившаяся в Бомбее, городе полном красоты и хаоса.

6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 6 августа 2020
Премьера в мире 28 августа 2019
Возраст 18+
MPAA PG-13
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Гитанджали Рао
В ролях
Анураг Кашьяп
Шишир Шарма
Гитанджали Кулкарни
Вирендра Саксена
Амарджит Джха
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Бомбейская роза 2 постера
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2 марта 2021 19:23
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