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Бомбейская роза
Bombay Rose
Бомбейская роза, 2019
2019 / Индия / Франция / Катар
6.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Жанр:
анимация
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О фильме
История любви Камалы и Салима, случившаяся в Бомбее, городе полном красоты и хаоса.
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6.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2019
Премьера онлайн
6 августа 2020
Премьера в мире
28 августа 2019
Возраст
18+
MPAA
PG-13
Стрим-сервис
Netflix
Режиссер
Гитанджали Рао
В ролях
Анураг Кашьяп
Шишир Шарма
Гитанджали Кулкарни
Вирендра Саксена
Амарджит Джха
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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2 марта 2021 19:23
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