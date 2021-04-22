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Восемь сотен Восемь сотен
Киноафиша Фильмы Восемь сотен Отзывы о фильме «Восемь сотен»
Ba bai Восемь сотен 2020 / Китай
7.1 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Восемь сотен»

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Наша рецензия

Про то, как Вторая мировая шла в восточном полушарии, мы знаем не так много, тем более по фильмам. Вспышками — Перл Харбор, Иводзима, Хиросима, Халхин-Гол… Взгляд как-то больше сосредоточен на европейском театре военных действий. Каждый раз странно осознавать, что не менее масштабные бои происходили по всей Азии. Япония конфликтовала с Китаем с начала тридцатых. С 1937 года боевые столкновения перешли в полномасштабную войну, которая стала частью Второй мировой и закончилась…

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Опер Погон 22 апреля 2021, 23:17
Реальная история была очень интересной, так что думаю фильм будет не менее интригующий и максимально зрелищный
22 апреля 2021, 23:17 Ответить
Роман Любименко 30 апреля 2021, 09:42
Однозначно если смотреть, то чисто в кино
30 апреля 2021, 09:42 Ответить
Валера Вавилов 9 мая 2021, 09:36
Вот это фильм вышел!!!! Народ, на 9 мая идеальный вариант для похода в кино! Всех с праздником!
9 мая 2021, 09:36 Ответить
Userrrrrrr 11 мая 2021, 11:05
Оценка
Настоящий боевик
11 мая 2021, 11:05 Ответить
Comon 14 мая 2021, 02:55
Оценка
Претендент на лучший фильм года, а может и не одного а нескольких лет
14 мая 2021, 02:55 Ответить
Леха 15 мая 2021, 19:14
Оценка
Не смотрите, если рассчитываете на легкую экскурсионную прогулку по местам боевой славы. В фильме происходит адская мясорубка (которая и есть война) похуже чем у Спилберга. Он страшный и не щадит ни героев, ни зрителя. Продакшн весь на очень высоком уровне, собственно, там в титрах видно, что помогали из голливуда. Про актеров и говорить нечего - куча звезд китайского кинематографа. Ну и контрасты сильные. Река разделяет адище и почти что рай.
15 мая 2021, 19:14 Ответить
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