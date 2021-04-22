Наша рецензия

Про то, как Вторая мировая шла в восточном полушарии, мы знаем не так много, тем более по фильмам. Вспышками — Перл Харбор, Иводзима, Хиросима, Халхин-Гол… Взгляд как-то больше сосредоточен на европейском театре военных действий. Каждый раз странно осознавать, что не менее масштабные бои происходили по всей Азии. Япония конфликтовала с Китаем с начала тридцатых. С 1937 года боевые столкновения перешли в полномасштабную войну, которая стала частью Второй мировой и закончилась…