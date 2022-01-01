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Шарнохой — желтый пёс Шарнохой — желтый пёс
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Шарнохой — желтый пёс, 2019

2019 / Россия
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В центре сюжета – юноша, живущий за Улан-Удэ со своей невестой. Родители категорически запретили девушке выходить замуж за главного героя, и она, не желая с этим мириться, сбежала к нему. Однажды Гэрэлма, вынашивающая ребенка, видит на улица таинственного наездника на вороной лошади. На мужчине древние доспехи. Героиня теряет сознание и попадает в больницу. Шарнохой от знающего старика узнает, что нужно совершить особый ритуал, а родители Гэрэлмы делятся причиной их резко негативного отношения к браку. Шарнохой – последний в давно проклятой семье.

  • Бурятское Министерство культуры выделило на съемки кинофильма пять миллионов рублей.
  • На создание киноленты ушло несколько лет.
  • Съемки велись в Иволгинском и Закаменском районах Улан-Удэ.
  • Баир Дышенов, режиссер фильма, называет проект некоммерческим, созданным для достаточно узкой аудитории ценителей бурятской культуры, но история о прошлом юноши знакома многим потомкам коммунистов.
  • На фестивале «Киношок» кинолента была награждена в категории «Поиск национальной идентичности».
  • В повествовании гармонично сплетаются реальность, мистические события и сюжеты древних легенд коренного народа.

Молодой человек по имени Шарнохой живёт в съёмном доме в пригороде Улан-Удэ со своей невестой Гэрэлмой. Она сбежала из дома, когда родители запретили ей выходить за него замуж. Будучи беременной, однажды Гэрэлма видит на улице всадника на вороном коне, в древних гуннских доспехах и с оружием. Ей становится плохо и ее доставляют в больницу. Старик бурят рассказывает Шарнохою, что над ней необходимо совершить шаманский обряд. Родители же невесты, наконец, решаются приоткрыть ему причину своего отношения к их браку: оказывается, его прадед был комиссаром НКВД и в 1935 году разогнал шаманский молебен своих земляков, разрушил святое место и застрелил камлающего шамана. После этого стал появляться Всадник на вороном коне и все в роду Шарнохой начали умирать. И он – Шарнохой – последний из своего рода.

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Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2019
Возраст 16+
Режиссер
Баир Дышенов
В ролях
Чимит Дондоков
Баир Протасов
Саяна Цыдыпова
Николай Соктоев
Баярма Бобоева
Все актеры и съемочная группа
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