Шарнохой — желтый пёс, 2019

Молодой человек по имени Шарнохой живёт в съёмном доме в пригороде Улан-Удэ со своей невестой Гэрэлмой. Она сбежала из дома, когда родители запретили ей выходить за него замуж. Будучи беременной, однажды Гэрэлма видит на улице всадника на вороном коне, в древних гуннских доспехах и с оружием. Ей становится плохо и ее доставляют в больницу. Старик бурят рассказывает Шарнохою, что над ней необходимо совершить шаманский обряд. Родители же невесты, наконец, решаются приоткрыть ему причину своего отношения к их браку: оказывается, его прадед был комиссаром НКВД и в 1935 году разогнал шаманский молебен своих земляков, разрушил святое место и застрелил камлающего шамана. После этого стал появляться Всадник на вороном коне и все в роду Шарнохой начали умирать. И он – Шарнохой – последний из своего рода.