Не сатин, не поплин и не хлопок: умные хозяйки выбирают для постельного белья в жару эту невесомую ткань - прохладно даже в +35

В Госдуме сделали первое заявление о блокировке «Гугла» в РФ после удаления MAX из Google Play

Накопились старые проржавевшие крышки от банок — и я нашла им 5 хитрых применений: теперь не выбрасываю

В «Охоте за Голлумом» точно не будет «повесточки» и темнокожих — зато будет ИИ: Серкис даже не скрывает

11 000 зрителей ждали эту премьеру от Okko со звездой «Слова пацана» — и дождались: еще один хит про маньяка

Популярней этого мини-сериала «России 1» сейчас — только матчи ЧМ-2026: пыль глотают даже «ментовские» детективы НТВ

Детективы СССР хороши, но этот советский фильм иностранцы прозвали «худшим в истории»: «Это просто позорище»

В новинке «Окко» а-ля «Настоящий детектив» «нашим Растом Коулом» стал Трибунцев – сыграл следака-садиста: «Вся семейка – извращенцы»

Всего 3 мини-сериала пробились в мировой топ Netflix — а там только лучшие из лучших: каждый собрал под 100 млн просмотров

«Первый отдел», конечно, хорош, но я нашла 3 детективных мини-сериала, от которых невозможно оторваться: всего 3, 6 и 8 эпизодов