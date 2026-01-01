Про засоры в раковине забыла навсегда — достаточно 1 чайной ложки: даже волосы уже не страшны

Скупаю на «Авито» старые картонные коробки по 100 кг: 5 применений — и дома порядок, и на даче красота

В грязную сковородку кидаю половину картошки — после нее даже чугун блестит, как зеркало: 2 совета опытной хозяйки

«Вызывала только раздражение»: именно эта серия «Первого отдела» стала худшей из-за одной героини — выключить и забыть

Зрителей просили выбрать лучшую премьеру 2026 года среди «Лешего», «Новой Земли» и «Шального отдела» — получили.. «Невский» и «Первый отдел»

Прокатимся по станциям советской классики — попробуйте угадать 5 фильмов по кадру из метро (тест)

Включила новый триллер от Okko со звездой «Слова пацана» – жалею, что вышло всего 3 серии: цепляет и держит интригу с 1-го эпизода

Уже смотрели «Фишера», «Чикатило» и «Хрустального»? Тогда вот вам еще 5 российских детективов, которые вы могли пропустить

Любите комедии СССР? Любите и тесты проходить: вспомните, что скрыто на 5 кадрах из культовых фильмов

Новый фильм про «Дэдпула» уже в разработке — правда, с одним «но»: Уэйд Уилсон в нем уже не главный герой