Киноафиша Фильмы Яков лжец Награды и номинации фильма Яков лжец

Награды и номинации фильма Яков лжец 1999

Золотая малина 2000 Золотая малина 2000
Худшая мужская роль
Номинант
 Худшая мужская роль
Номинант
