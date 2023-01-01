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Барби: Рождественская история Барби: Рождественская история
Киноафиша Фильмы Барби: Рождественская история Барби: Рождественская история, 2008: актеры и роли
Barbie in 'A Christmas Carol' Барби: Рождественская история 2008 / США / Канада
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Барби: Рождественская история, 2008: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Тодд Резник Тодд Резник Todd Resnick
В ролях
Келли Шеридан Kelly Sheridan Мелисса Лайонс Melissa Lyons Морвенна Бэнкс Morwenna Banks
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