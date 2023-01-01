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Паршивая овца Паршивая овца
Киноафиша Фильмы Паршивая овца Паршивая овца, 1996: актеры и роли
Black Sheep Паршивая овца 1996 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Паршивая овца, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пенелопа Сфирис Penelope Spheeris
В ролях
Дэвид Спейд Дэвид Спейд David Spade Тим Мэтисон Тим Мэтисон Tim Matheson Кристин Эберсоул Кристин Эберсоул Christine Ebersole
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