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Барби: Рок-принцесса Барби: Рок-принцесса
Киноафиша Фильмы Барби: Рок-принцесса Барби: Рок-принцесса, 2015: актеры и роли
Barbie in Rock 'N Royals Барби: Рок-принцесса 2015 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Барби: Рок-принцесса, 2015: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Майкл Гогуэн Michael Goguen
В ролях
Келли Шеридан Kelly Sheridan Chiara Zanni Бетани Браун Бетани Браун Bethany Brown Девин Далтон Майкл Добсон Michael Dobson
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