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Барби: Рок-принцесса
Барби: Рок-принцесса, 2015: актеры и роли
Barbie in Rock 'N Royals
Барби: Рок-принцесса
2015 / США
6.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Барби: Рок-принцесса, 2015: актеры и роли
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Режиссер
Майкл Гогуэн
Michael Goguen
В ролях
Келли Шеридан
Kelly Sheridan
Chiara Zanni
Бетани Браун
Bethany Brown
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