Киноафиша Фильмы Только когда я смеюсь Награды и номинации фильма Только когда я смеюсь

Награды и номинации фильма Только когда я смеюсь 1981

Оскар 1982 Оскар 1982
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1982 Золотой глобус 1982
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучший актёр второго плана
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотая малина 1982 Золотая малина 1982
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худшая песня
Номинант
 Худшая песня
Номинант
