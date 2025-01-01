Меню
Награды и номинации фильма Звёздный путь: Фильм 1979

Оскар 1980 Оскар 1980
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучшие визуальные эффекты
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотой глобус 1980 Золотой глобус 1980
Лучшая музыка к фильму
Номинант
