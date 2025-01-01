Меню
Фильмы
Артур
Награды и номинации фильма Артур
Награды и номинации фильма Артур 1981
Оскар 1982
Лучшая песня к фильму
Победитель
Лучшая песня к фильму
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1982
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший актёр второго плана
Победитель
Лучшая песня
Победитель
Лучшая песня
Победитель
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
Best Supporting Artist
Номинант
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
