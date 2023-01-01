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Barbie: Марипоса и Принцесса-фея Barbie: Марипоса и Принцесса-фея
Киноафиша Фильмы Barbie: Марипоса и Принцесса-фея Barbie: Марипоса и Принцесса-фея, 2013: актеры и роли
Barbie Mariposa and the Fairy Princess Barbie: Марипоса и Принцесса-фея 2013 / Канада / США
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Barbie: Марипоса и Принцесса-фея, 2013: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Уильям Лау William Lau
В ролях
Келли Шеридан Kelly Sheridan Алессандро Джулиани Алессандро Джулиани Alessandro Giuliani Алистэр Эбелл Alistair Abell Кэтлин Барр Кэтлин Барр Kathleen Barr Табита Сен-Жермен Tabitha St. Germain
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