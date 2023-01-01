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Школа монстров: 13 желаний Школа монстров: 13 желаний
Киноафиша Фильмы Школа монстров: 13 желаний Школа монстров: 13 желаний, 2013: актеры и роли
Monster High: 13 Wishes Школа монстров: 13 желаний 2013 / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Школа монстров: 13 желаний, 2013: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Оду Паден Audu Paden Эндрю Дункан Andrew Duncan Стив Сакс Steve Sax
В ролях
Эрин Фицджералд Erin Fitzgerald Салли Саффиоти Salli Saffioti Ивэн Смит Evan Smith Деби Дерриберри Deby Derryberry Кейт Хиггинс Кейт Хиггинс Kate Higgins
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