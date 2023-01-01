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Школа монстров: 13 желаний
Школа монстров: 13 желаний, 2013: актеры и роли
Monster High: 13 Wishes
Школа монстров: 13 желаний
2013 / США
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Школа монстров: 13 желаний, 2013: актеры и роли
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Режиссер
Оду Паден
Audu Paden
Эндрю Дункан
Andrew Duncan
Стив Сакс
Steve Sax
В ролях
Эрин Фицджералд
Erin Fitzgerald
Салли Саффиоти
Salli Saffioti
Ивэн Смит
Evan Smith
Деби Дерриберри
Deby Derryberry
Кейт Хиггинс
Kate Higgins
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