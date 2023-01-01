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Возвращение помидоров-убийц Возвращение помидоров-убийц
Киноафиша Фильмы Возвращение помидоров-убийц Возвращение помидоров-убийц, 1988: актеры и роли
Return of the Killer Tomatoes! Возвращение помидоров-убийц 1988 / США
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Возвращение помидоров-убийц, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Де Белло John De Bello
В ролях
Энтони Старк Anthony Starke Джордж Клуни Джордж Клуни George Clooney Стив Лундквист Steve Lundquist Джон Эстин John Astin
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