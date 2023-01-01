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План 9 из открытого космоса План 9 из открытого космоса
Киноафиша Фильмы План 9 из открытого космоса План 9 из открытого космоса, 1957: актеры и роли
Plan 9 from Outer Space План 9 из открытого космоса 1957 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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План 9 из открытого космоса, 1957: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эдвард Д. Вуд мл. Edward D. Wood Jr.
В ролях
Грегори Уэлкотт Мона МакКиннон Mona McKinnon Дьюк Мур Duke Moore Том Кин Tom Keene Карл Энтони Carl Anthony
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