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Скоро в прокате "Панда из космоса"
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План 9 из открытого космоса
План 9 из открытого космоса, 1957: актеры и роли
Plan 9 from Outer Space
План 9 из открытого космоса
1957 / США
4.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.9
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План 9 из открытого космоса, 1957: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эдвард Д. Вуд мл.
Edward D. Wood Jr.
В ролях
Грегори Уэлкотт
Мона МакКиннон
Mona McKinnon
Дьюк Мур
Duke Moore
Том Кин
Tom Keene
Карл Энтони
Carl Anthony
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