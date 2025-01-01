Молодая супружеская пара находится в поиске нормального жилья в российской столице. Им нужна однокомнатная квартирка с приемлемыми условиями и не за баснословную цену, но московский рынок аренды недвижимости преподносит им все новые и новые сложности. Наконец они договариваются о встрече с риелтором, чтобы оценить очередной вариант. Сюжет начинается с того, что на осмотр, кроме главных героев, приходят и другие люди, претендующие на жилье. А детально осматривая помещение, герои замечают, что в квартире происходит что-то странное…
Для того, чтобы снять себе однокомнатную квартиру молодая пара назначает встречу с риэлтором. Однако для героев этот визит оборачивается неожиданными последствиями...