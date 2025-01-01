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Однушка

Odnushka 18+
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О фильме

Молодая супружеская пара находится в поиске нормального жилья в российской столице. Им нужна однокомнатная квартирка с приемлемыми условиями и не за баснословную цену, но московский рынок аренды недвижимости преподносит им все новые и новые сложности. Наконец они договариваются о встрече с риелтором, чтобы оценить очередной вариант. Сюжет начинается с того, что на осмотр, кроме главных героев, приходят и другие люди, претендующие на жилье. А детально осматривая помещение, герои замечают, что в квартире происходит что-то странное…

  • Роль одного из претендентов на однокомнатные апартаменты исполнил Антон Лапенко – автор и главный герой юмористического сериала в ретро-стиле.
  • Всеобщая известность пришла к Лапенко после того, как популярная актриса Ирина Горбачева выложила один из его скетчей в своем аккаунте на обозрение 1,5 млн поклонникам.
  • Для Бориса Дергачева это дебютная режиссерская работа. До этого он участвовал в трех проектах в качестве актера.
  • Детали повествования нужно воспринимать не буквально, а обращать внимание на метафоричный смысл: короткометражка полна достаточно простых загадок, которые придают глубину содержанию.

Для того, чтобы снять себе однокомнатную квартиру молодая пара назначает встречу с риэлтором. Однако для героев этот визит оборачивается неожиданными последствиями...

Страна Россия
Продолжительность 15 минут
Год выпуска 2019
Другие названия
Odnushka, Однушка
Режиссер
Борис Дергачев
Борис Дергачев
Антон Филипенко
Антон Филипенко
В ролях
Галина Сумина
Антон Лапенко
Антон Лапенко
Дмитрий Мягкий
Владимир Долматовский
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