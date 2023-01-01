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Лев и заяц Лев и заяц
Киноафиша Фильмы Лев и заяц Лев и заяц, 1949: актеры и роли
Lev i zayats Лев и заяц 1949 / СССР
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Лев и заяц, 1949: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Борис Дежкин Геннадий Филиппов Gennady Filippov
В ролях
Юльен Балмусов Yulyen Balmusov Владимир Конкин Владимир Конкин
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