Фильмы
Кровавый округ: 1974
Награды и номинации фильма Кровавый округ: 1974
Награды и номинации фильма Кровавый округ: 1974 2009
BAFTA 2010
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Best Photography and Lighting (Fiction/Entertainment)
Победитель
Best Costume Design
Победитель
Best Sound (Fiction/Entertainment)
Номинант
Best Original Television Music
Номинант
Best Drama Serial
Номинант
Best Editing Fiction/Entertainment
Номинант
Best Make Up & Hair Design
Номинант
Best Production Design
Номинант
