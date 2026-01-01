Меню
Награды и номинации фильма Кровавый округ: 1974 2009

BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Best Photography and Lighting (Fiction/Entertainment)
Победитель
Best Costume Design
Победитель
Best Sound (Fiction/Entertainment)
Номинант
 Best Original Television Music
Номинант
 Best Drama Serial
Номинант
 Best Editing Fiction/Entertainment
Номинант
 Best Make Up & Hair Design
Номинант
 Best Production Design
Номинант
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
За Палыча 2!
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Пункт назначения: Новый аттракцион
Пункт назначения: Новый аттракцион
2025, США, ужасы
Безумное свидание
Безумное свидание
2025, Италия, комедия
