Награды и номинации фильма Не могу дождаться

Награды и номинации фильма Не могу дождаться 1998

MTV Movie & TV Awards 1999 MTV Movie & TV Awards 1999
Best Female Performance
Номинант
