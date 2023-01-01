Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрачная станция" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Наследники Наследники
Киноафиша Фильмы Наследники Наследники, 2015: актеры и роли
Descendants Наследники 2015 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Наследники, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кенни Ортега Kenny Ortega
В ролях
Дав Камерон Дав Камерон Dove Cameron Кэмерон Бойс Кэмерон Бойс Cameron Boyce Бу Бу Стюарт Бу Бу Стюарт Boo Boo Stewart София Карсон София Карсон Sofia Carson Кэмерон Бойс Cameron Boyce София Карсон София Карсон Sofia Carson
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Подводный капкан
Подводный капкан
2023, Германия, триллер
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Related video
Мужчины с этими именами лучшие кулинары: их женам повезло
Вышла из тюрьмы красавицей: копия Джоли больше не пугает народ странным видом
Больше не нужны: известные актрисы остались не у дел в театре Маяковского
На Руси так называли красивых девушек: сейчас это слово считается ругательством
Винер придумала два необычных ритуала для сестер Авериных: помогли стать чемпионками
«Я еще вернусь»: вот о чем говорил Пригожин в прощальном послании
И в горе, и в здравии: мужчины с этими именами не меняют седеющих жен на любовниц
Ностальгический тест: помните ли вы эти мультфильмы СССР?
Торт перед сном для них не приговор: эти три знака зодиака могут есть и не толстеть
Далеко не белая и пушистая: репутация Гагариной хуже некуда
Замечали, что по ТВ постоянно показывают одно и то же? Причина вас удивит
Эту песню крутили на каждой дискотеке в СССР: многие до сих пор считают, что она про куриц
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше