Зрители прощали «Невскому» многое, но это не забыли: как воскрес Фома в пятом сезоне?

На первое место ворвался свежий хит HBO: собрали 5 сериалов октября, которые сейчас смотрят по всему миру

«Гароу скатился, тайтл – тоже»: анимация 3 сезона «Ванпанчмена» – худшая в истории аниме, и два эпизода это подтверждают (видео)

Поле битвы - Земля: в этих живописных уголках планеты Кэмерон снял «Аватар: Пламя и пепел»

Собрал 2.3 млрд рублей: лишь один российский фильм в 2024-м стал королем проката – из-за него даже «Веном» плачет в сторонке

Второй сезон «Душегубов» «урыл и закопал» первый: продолжение хита Amediateka стоит оценить любителям жанра

Зрители полюбили «Няню Оксану» и требуют продолжения: есть одна загвоздка — 2-го сезона может не быть

Меньшов снял «Москва слезам не верит» и десятки шедевров, но лишь однажды озвучил мультфильм — считал его предметом особой гордости

Настоящая боль второго сезона «Одни из нас» — уход Педро Паскаля (или нет?): сценаристы нашли способ выкрутиться

Не медь, а золото стриминга: забытые всеми фэнтези-фильмы, которые точно стоят вашего внимания